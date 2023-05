Gags, Comedy und drei Tage lang einfach beste Unterhaltung: Das ist das SWR3 Comedy Festival 2023. Die Top-Gags der Auftritte findet ihr hier!

Beim SWR3 Comedy Festival bekommt jeder sein Fett weg: Stadtmenschen auf dem Land, Kinder, Eltern und alle Religionen! Die besten Gags haben wir hier zusammengestellt.

Tim Poschmann: Stadtmenschen auf dem Land...

Stadt-Touristen im Naherholungs-Wald – wer kennts? Tim Poschmann auf jeden Fall. In seiner Heimat, mitten im Pfälzerwald, wimmelt es am Wochenende nur so von Touris! Er hat den „ gemeinen Städter in seinem unnatürlichen Habitat “ ganz genau studiert:

Ich bin mal durch den Pfälzerwald gelaufen. An jeder zweiten Birke schuppert sich ja so ein überforderter Manager aus Frankfurt mit Burnout und sucht sein Seelenheil. Und wenn du weiter läufst, hörst du die ganzen Frauen rufen ‚Malte Aurelius Finley! Hörst du auf, an dem Pilz zu lecken, sonst siehst du heute Abend wieder Mangafilme auf der Raufasertapete!

Ein Träumchen, diese Ausflügler. Schenkelklopfer von Tim Poschmann zum Schluss für alle Kantinengespräche, Partys und Peinliche-Stille-Momente: „ Wie bindest du denn deine leckeren Soßen? “ – „ Gar nicht, ich hab Bindungsängste! “

Bindungsängste hin oder her: Bei Tim Poschmanns Auftritt kam es live zu einem Liebesgeständnis! Die ganze Story gibts hier:

Eva Karl Faltermeier über ihren Haus-Umbau

Wohnen ist so teuer wie noch nie! Aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Es gibt Hoffnung! Comedienne Eva Karl Faltermeier hat zum Beispiel für sich eine kreative Lösung gefunden. Lieber umbauen was es schon gibt, als neubauen. Ein bisschen weird dabei: Früher standen an der Stelle Kühe, wo inzwischen ihr Sofa steht.

Leila Ladari: New Gags beim Comedy Festival!

Leila Ladari

Die Mutter Österreichisch-Schweizerische Sexualtherapeutin, der Vater Araber und strenger Muslim – „ Ich weiß nicht genau, was DIE sich überlegt haben [...]. Wie gegensätzlich kann man sein? “

Der Koran und das Kamasutra. Nicht auf der gleichen Amazon-Wunschliste. Auf keinen Fall. Ich glaube, es hat noch nie jemand ein Kamasutra-Buch bestellt ‚1000 Stellungen, wo sie bestimmt kommt‘ und dann Amazon am nächsten Tag so: ‚Hey! Wir wissen, was Ihnen gefällt. DAS WORT VON ALLAH.‘

Einzige Übereinstimmung bei beiden Büchern: „ Wenn man die Bücher falsch interpretiert, gibts Verletzte. “

Dönerreste im Klassenbuch mit Herrn Schröder

In der letzten Reihe wird gegrillt und je weiter man im Klassenzimmer nach vorne kommt, desto höher ist die Dioptrin! Herr Schröder steht jeden Tag zwischen mehr oder weniger gut gelaunten Jugendlichen und versucht, ihnen die Bestseller dieses Herrn Reclam näher zu bringen – manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Ein Lichtblick ist da immer das Klassenbuch mit Einträgen wie „ Jeremy schmeißt mit Dönerresten. “ oder „ Jean-Luca lässt hörbar Körpergase entweichen. “ Ein Buch, das eigentlich nur dazu da war, dass Lehrer auch mal was zu lachen haben. Hier gibts das Best-of des Auftritts (das ist ein Genititv!) von Herrn Schröder (Dativ).

Lyrik kann er aber auch! Weils so schön war, hier nochmal seine Liebeserklärung an die italienische Sprache:

Im Italienischen kannst du jeden Vokal in die Länge dehnen, wie du es möchtest. Pasquaaaale. Das ist klanglich, als würdest du mit der phonetischen Wendeltreppe in die sixtinische Kapelle hochlaufen und dir da oben noch so ein phonetisches Deckenfresko reinmeiseln.

Suchtpotenzial spielt Comedian-Tabu

Mit welchem Comedian hat sich Julia von Suchtpotenzial IN einer Fernsehsendung VÖLLIG besoffen und das IN einem Käfig? Die Antwort, ganze Geschichte und noch mehr verrückte Umschreibungen im Comedian-Tabu gibts hier – bei einem Interview mit SWR3-Morningshow-Moderator Kemal Goga:

