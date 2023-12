Lacht mit Comedians wie Tutty Tran, Joe di Nardo & Herr Schröder! Hier sind unsere lustigsten Videos des Jahres – das Best-of Comedy 2023 von SWR3!

Das Leben ist doch gleich viel schöner, wenn es was zum Lachen gibt! Deshalb ist es uns bei SWR3 wichtig, euch nicht nur über die wichtigsten Themen des Tages zu informieren, sondern wir feiern auch gern mit euch und wollen mit euch lachen – über lustige kleine Beobachtungen, spaßige Momente im Alltag und die witzigsten Gags der angesagtesten Comedians.

Unsere Top 10: Hier sind die lustigsten Videos des Jahres 2023!

Hier ist unser Best-of der lustigsten Videos, die wir in diesem Jahr auf Instagram gepostet haben. Weil Humor auch immer ein bisschen Geschmackssache ist, haben wir sie nach ganz harten Kriterien ausgesucht. Und zwar sind es die Videos, die ihr am meisten geliked, kommentiert und geteilt habt – also die liebsten Videos von SWR3 Land.

1. Tutty Tran – dieser Stand-up bringt euch zum Lachen!

Tutty Tran ist Stand-up-Comedian. Ihr kennt Tutty Tran vom SWR3 Comedy Festival 2019, da brachte er euch als „klassischer Reisbürger“ zum Lachen. Hier ist euer Lieblingsvideo von ihm aus 2023 bei SWR3:

2. Unser Lieblingsitaliener Joe di Nardo rastet am lustigsten aus

Joe di Nardo kennt ihr von SWR3 auf Tiktok und auf Instagram – niemand rastet lustiger aus, wenn deutsche Gäste bei ihm mit der falschen Aussprache bestellen. Mehrere seiner Videos sind bei uns in der Top 10, hier ist euer liebstes:

3. Video zu Kompromissen in der Beziehung bringt euch zum Lachen

Comedienne Leila Ladari hat euch in 2023 mit diesem Video hier zum Lachen gebracht – sie ist halb Schweizerin, halb Österreicherin, halb Tunesierin und kann nach eigenen Angaben schlecht Bruchrechnen. Außerdem kennt sie sich aus mit Kompromissen in der Beziehung ...

4. Hochzeiten oder Beerdigungen – was ist lustiger?

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die verrückten Gedankengänge, die besonders lustig sind. Eva Karl Faltermeier hat sie auf den Punkt gebracht – und euch mit der Frage „was ist eigentlich stressiger – eine Hochzeit oder eine Beerdigung“ nicht nur unterhalten, sondern auch zur Diskussion angeregt:

5. Alina Khani hat in ihrem lustigsten Video vier Fragen und eine Antwort

Kleine Anekdoten aus dem Beziehungsalltag sind immer wieder guter Stoff für Comedy und Unterhaltung – vielleicht gerade deshalb, weil viele von uns sie auf die ein oder andere Art auch aus dem eigenen Leben kennen ... natürlich nur vom Hören-Sagen.

6. Der lustigste Korrekturensohn Deutschlands überzeugt euch im Video

Herr Schröder kennt ihr vom SWR3 Comedy Festival – und auch da wurde er vom Publikum hart gefeiert. Auch im Internet begeistert er mit seinen lustigen kleinen Geschichten und dem Blick eines Lehrers auf die Welt. In seinem beliebtesten Video des Jahres bei SWR3 knöpft er sich das gute alte Klassenbuch vor. Er nennt sich übrigens selbst auch Korrekturensohn.

7. Mamas brauchen Lob! Gag-Song unseres SWR3-Moderationsteams

Dieser Song traf einen Nerv in der SWR3-Community: Muttis, die sich den ganzen Tag abmühen und Väter, die dann auch noch gelobt werden wollen, wenn sie sich an der Familienarbeit beteiligen. Den Text verfasste SWR3-Redakteur Sascha Kaub (inspiriert vom Originalvideo einer kanadischen Sängerin und Comedienne), performed hat es das Moderations-Duo aus Sabrina Kemmer und Basti Müller:

8. Besuch in der Eisdiele von Joe di Nardo

Und noch ein Video von Comedian Joe di Nardo hat es in unsere Top 10 geschafft: Der Besuch in der Eisdiele kostet Nerven – ist aber wahnsinnig lustig:

9. Salims lustigstes Video zu Dialekten

Salim Samatou ist ein in Deutschland lebender marokkanischer Stand-up-Komiker – ihr kennt ihn vielleicht auch vom Comedy Clash aus der ARD Mediathek. Salim hat nicht nur Humor, sondern auch einen besonderen Blick auf deutsche Dialekte. Dieses Video hat euch in Jahr 2023 besonders überzeugt.

10. So schützt ihr euer Passwort!

Wie sicher sind eure Passwörter so? Mit unserem Comedy-Reporter Christian Karch waren wir unterwegs, um euch in Sachen Datensicherheit behilflich zu sein. Danke an alle, die bei unseren kleinen witzigen Straßenumfragen mitmachen und den Spaß verstehen – am liebsten lachen wir bei SWR3 mit euch zusammen!

SWR3 bringt euch auch in 2024 zum Lachen!

Und auch im nächsten Jahr wollen wir euch wieder zum Lachen bringen! Im Radio, auf unseren Social-Media-Kanälen und auch auf den Bühnen in eurer Region. Diese Comedy-Events stehen schon fest:

