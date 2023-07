Nur ein paar Stunden vor seinem Konzert in Pennsylvania tauchte Ed in einer Pizzeria auf und wirbelte Teig durch die Luft.

Eigentlich sollte das Acrisure Stadium in Pittsburgh am Samstag die Arena sein, in der sich alles um Ed Sheeran dreht – immerhin spielte er vor Tausenden von Fans auf seiner US-Tour. Aber der heimliche Ort des Geschehens war schon am Nachmittag Caliente Pizza in Crafton, einem Vorort von Pittsburgh.

Denn dort stoppte Ed, um für seine hungrigen Fans Pizza zu backen. Laut dem Besitzer der Pizzeria wollte der Sänger unbedingt Büffel-Hähnchen-Pizza für seine Fans backen. Und so kam es, dass Ed 50 Pizzen zubereitete und sie seinen treuesten Fans schenkte – inklusive Ticketpackage für das Konzert am Abend. Ein Video davon postete Ed auf seinem Instagram-Kanal.

„ Er war so nett. Er verteilte die Pizza an alle. Er kam herein und Hunderte von Menschen waren so aufgeregt. Die Tatsache, dass er das für seine Fans tut – deshalb lieben ihn alle so sehr “, sagte Ed-Fan Brittany Shane.

Auf den Pizzakartons war sogar Sheerans Gesicht zu sehen, auf dem stand: „ Frisch geliefert von Ed. “

