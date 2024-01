100 Punkte für Ed Sheeran von uns! Wer bei einem Sturz auf der Bühne so performt, ist einfach ein Megastar.

Ed Sheeran, gerade auf großer Asien-Tour, hat in Osaka in Japan einen besonderen Auftritt hingelegt. Unsereins hätte sich dabei wahrscheinlich Beine UND Arme gebrochen, nicht so Ed Sheeran. Der stürmt auf die Bühne, stolpert, fällt kurz hin – doch das Beste: Er rollt sich bitzschnell ab und spielt die ganze Zeit weiter auf der Gitarre. Respekt!

Sturz auf der Bühne: So reagieren Musiker und Fans von Ed Sheeran

Cool kommentiert der Sänger selbst seinen Sturz auf Instagram: „Styled it out“ , was so viel heißt wie: Ich hab einfach versucht, es wie einen coolen Move aussehen zu lassen.

Ein cooler Move – das trifft es. Musikproduzent und DJ Diplo schreibt entsprechend anerkennend unter dem Video: „crushed it“ ! Und Sängerin Natasha Bedingfield meint, dass das ja wohl das schnellste Aufstehen ever war: „Quickest getting up ever“ .

Ed Sheeran kann nicht nur Flugrolle, sondern auch Pizza

Calum Scott feiert Ed Sheeran auf Instagram

Aber offenbar haben nicht alle Leute in der Halle den Sturz sehen können. Musiker-Kumpel Calum Scott schreibt deshalb in den Kommentaren, er sei zu weit hinten gesessen, um das mitzubekommen.

„I was at the back of the stadium with the highest view and I didn’t see it so, well styled mate 😂👏🏻“

So klingt Ed Sheerans neues Album „Subtract“

Dass Calum Scott beim Konzert in Osaka mit in der Halle war – auch wenn er den Sturz nicht sehen konnte – hat einen Grund: Er supportet Ed Sheeran während der Asien-Tour. Im vergangenen Jahr hatte er das auf Instagram angekündigt.

Calum Scott bei der SWR3 Casino Session in Baden-Baden