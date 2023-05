Den 15. Juli könnt ihr euch schon mal dick und rot im Kalender markieren. Denn an diesem Tag gibt es in Mainz ein Festival ganz im SWR3-Stil. Hier bekommt ihr alle Infos und die Tickets!

Hier gehts direkt zu den Tickets!

Zusammen mit 25.000 fröhlichen Menschen an einem Sommertag tanzen und singen. An der Großen Bleiche in Mainz – zwischen Landtag und Schloss. Ein eintägiges Musikfestival mit fünf nationalen und internationalen Top-Acts, die ihr alle bestens aus dem Radio kennt. Das ist das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz. Dieses Jahr mit:

So kommt ihr an die Tickets Tickets für das große SWR3 Rheinland-Pfalz Open-Air in Mainz bekommt ihr für nur 7 Euro (+ Servicegebühr). Mit eurem Ticket könnt ihr auch kostenlos mit dem ÖPNV an- und abreisen. Für Spontane gibt es die Möglichkeit, vor Ort Tickets per QR-Code zu kaufen. Hier Tickets fürs Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz sichern!

Alle Highlights aus Mainz: Festival-Radio ab 16 Uhr

Um 15 Uhr öffnen wir die Türen, ab 16.30 Uhr gibts das erste Konzert. Kommt vorbei und feiert mit uns vor Ort – oder seid live im Radio mit dabei! Wir senden Reportagen, Live-Songs, Konzert-Checks und Interviews mit den Stars in SWR3 und nehmen euch bei Instagram mit hinter die Kulissen. Hier auf SWR3.de könnt ihr die kompletten Konzerte im Video-Livestream verfolgen.

Das sind die Acts beim Rheinland-Pfalz Open Air 2023

Leony kennt ihr vom SWR3 New Pop Festival 2022. Wie keine andere deutsche Künstlerin landet sie einen Radiohit (Faded Love, Remedy, aktuell Somewhere In Between) nach dem nächsten und klingt einfach super international. Dabei kommt die Sängerin und Songschreiberin ja aus einem kleinen Dorf in Bayern. Leony bringt beide Welten zusammen: Bodenständige Frau vom Land und glitzernder Popstar. Leony ist nicht nur selbst als Sängerin, sondern auch als Songwriterin für andere erfolgreich. Sie hat zum Beispiel bei Never Let Me Down (Vize & Tom Gregory) oder White Lies (Vize & Tokio Hotel) mitgeschrieben. Im März ist Leonys Debütalbum erschienen, im Frühling und Sommer ist sie in Deutschland und Europa auf Tour.

In ihrer Heimat Irland sind Picture This bereits absolute Superstars. Ihre Alben landen ganz vorne in den Charts, die Band spielte beim größten Musik-Event des Landes und füllte eine Arena in Dublin – an mehreren Abenden hintereinander! Ihr kennt die Pop-Rock-Band aus SWR3 mit Songs wie One Drink oder aktuell Get On My Love und vom New Pop Festival 2019. Ihr neues und viertes Album Parked Car Conversations veröffentlicht die Band Ende September. 15 Songs, in denen Sänger Ryan auch persönliche Probleme behandelt. Vielleicht wird es in Mainz ja schon den ein oder anderen unveröffentlichten Song daraus geben!

„ Applaus, Applaus, für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. “ Und natürlich: „ Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. “ Singt euch schon mal warm für eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Rock-Pop-Bands: die Sportfreunde Stiller! Im November 2022 haben die Sportis ihr neues Album Jeder nur ein X veröffentlicht und machen auf ihrer Tour dazu auch beim SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz Halt. Die Band verspricht: magic Drumfills, pure Bassrock und celinedionartige Vocalgymnastik.

2017: Nico Santos veröffentlicht seine Debütsingle Rooftop. 2018: Nico Santos steht beim SWR3 New Pop Festival auf der Bühne. 2023: Nico Santos ist einer der erfolgreichsten deutschen Popstars – und ist dabei immer noch so sympathisch wie am Anfang! Nico tritt regelmäßig in großen TV-Shows auf und schreibt Hits für andere Popstars. Ende Mai erscheint sein neues Album Ride mit unter anderem seinem aktuellen Hit Number 1. Im Sommer geht Nico auf Tour. Nico Santos ist euer Headliner beim SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air 2023!

Alle Farben (Special DJ Closing Act)

Auch für die perfekte Partynacht in Mainz sorgen wir! Dafür legt diesmal Star-DJ und Produzent Frans Zimmer, den ihr als Alle Farben kennt, seine Hits für euch auf: She Moves (Far Away), Little Hollywood, Bad Ideas, Please Tell Rosie, Supergirl, Alright, Let It Rain Down oder I Need To Know. Seine Songs wurden weltweit 2 Milliarden (!) Mal gestreamt und er hat bei den größten Festivals wie dem Tomorrowland oder Lollapalooza gespielt. Wusstet ihr schon: Auf seinem Youtube-Kanal Alle Farben Kitchen dreht Frans Kochvideos und macht zum Beispiel Rote-Beete-Birnen-Salat.

Das war das Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz 2022

Vergangenes Jahr habt ihr gemeinsam mit Milow gesungen, eine spanische Fiesta mit Álvaro Soler erlebt und zu Lost Frequencies getanzt.

Hier gibts die schönsten Fotos und Konzert-Checks vom Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz 2022: