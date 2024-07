GJH-Podcast-Hörerin Debbie hatte die gute Idee, die Kommunikation mit ihrem Mann auf eine neue Ebene zu heben, nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann heimlich bei einer Prostituierten war.

Debbie geht es im Winter psychisch sehr schlecht. Im „Zombiemodus“ schafft sie es gerade noch, zur Arbeit zu gehen und sich um ihren Hund zu kümmern. Ausgerechnet in dieser Zeit ist ihr Mann beruflich stark unter Druck und wochenlang auf Seminaren. Ihre Beziehung leidet total. Sie leben am Wochenende stumm nebeneinanderher. An Sex ist nicht zu denken. Für Debbies Mann ein Problem: Er geht zu einer Prostituierten und will es seiner Frau für immer verschweigen. Doch unter Alkoholeinfluss gesteht er und rechnet damit, dass sie ihn verlässt. Aber Debbie reagiert anders. Wie schwierig der Weg war und ist, was für Lösungen die beiden gefunden haben, erzählt sie in dieser Folge.

Nina, Maximilian und Roman bewundern Debbies Reflektiertheit. Sie diskutieren über die Kommunikation sexueller Bedürfnisse und den Umgang mit Geschlechtskrankheiten. Wo genau liegt die moralische Grenzüberschreitung und welche Alternativen gibt es, den Partner nicht zu betrügen? Debbies Idee, mit ihrem Partner zu sprechen, sich tief mit Bedürfnissen und Kommunikation auseinanderzusetzen, hat ihre Ehe gerettet. Inspiriert hat sie dazu dieser Podcast.

Schreibt uns unter gjh@swr3.de.

Deutsche Depressionshilfe: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start

In dieser Podcast-Staffel könnt ihr live dabei sein, wenn wir die Folgen aufzeichnen. Auf der Video-Plattform Twitch https://www.twitch.tv/ard könnt ihr direkt eure Fragen ans Team stellen. Am Freitag, dem 19.7.24 von 20 bis 22 Uhr gibt’s den nächsten Twitch-Stream zum Eingrooven, ab September dann jeden Freitagabend.

„Der Gangster, der Junkie und die Herrin“ beim BR Podcastfestival im Oktober 2024 in Nürnberg: https://www.br.de/unternehmen/inhalt/veranstaltungen/br-podcastfestival/index.html