Mit Unbekannten beim Sex: Hier kann alles passieren, wenn einfersüchtige Katzen oder Teddybären zusehen, während man die falschen Vornamen rausschreit. Die Frage bleibt: peinlich oder lustig?

Es ist wie ein Unfall, man kann einfach nicht weghören: Unsere Sexpodcaster Max Oehl und Sabrina Kemmer kramen erschütternde Erfahrungen von sich, den KollegenInnen und Freunden aus. Alles in der aktuellen Folge „Doktorspiele: One Night Stands – lustig bis verrückt.“

Natürlich gehören die Klassiker rund um Vornamen mit dazu: „Ich habe vergessen wie sie heißt und habe nach dem lustigen Führerscheinbild gefragt, um an ihren Namen zu kommen". Ebenfalls klassisch sind diversen Alkohol-Gedächtnislücken, die sich auch dann nicht aufklären lassen, wenn man am nächsten Morgen splitterfasernackt neben einer komplett angezogenen Frau aufwacht: „Was genau ist passiert letzte Nacht und wer kann es mir beantworten?“

Ja, Teddybären können beim Beischlaf nervös machen. Aber natürlich nur, wenn sie keine Maske aufhaben. Podcast Doktorspiele „One Night Stands – lustig bis verrückt.“ imago images imago

Auch fremde Zuschauer können den Spaß etwas eintrüben. Wenn man Glück hat, sind es nur überlebensgroße Teddybären, die stoisch einfach nicht wegschauen wollen, obwohl man doch zum ersten Mal im fremden Schlafzimmer steht. Wer Pech hat, lernt gleich die ganze Familie am nächsten Morgen kennen – gut, wer sich da vorher noch rechtzeitg das Führerscheinbild von oben hat zeigen lassen.

Letztlich hinterlässt uns der Podcast aber auch nachdenklich, zum Beispiel wenn es darum geht, was in die spaßige und was in die peinliche Kategorie einsortiert werden muss: Wer beim morgendlichen Anziehen der schönen Unbekannten zum Abschied versehentlich ins Gesicht pupst, hat zwar die „Arsch-Karte“ gezogen, aber nur wenn er aus der Peinlichkeit keinen Spaß machen kann.

Mensch, wie hieß der coole Typ nochmal? Und wie bekomme ich das nur raus? Podcast Doktorspiele „One Night Stands – lustig bis verrückt.“ imago images imago

Aber ein One-Night-Stand kann Schamgefühle überstrapazieren, wenn er zu spät erklärt, ein Mann im Frauenkörper zu sein - oder umgekehrt. Was ist dann zu tun und bekommen wir das weggelächelt? Max Oehl und Sabrina Kemmer haben da so ein paar Ideen.