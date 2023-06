per E-Mail teilen

Im Europa-Park bei Rust ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Park hat heute wieder offen. Jetzt gibt es die ersten Erkenntnisse, was der Grund für den Brand war.

Das Feuer soll sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden sein. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Europa-Park wieder geöffnet

Der Freizeitpark hat nicht einmal 24 Stunden nach dem Brand am Morgen wie gewohnt für BEsucher die Tore geöffnet. Manche Bereiche um den Brandort würden sehr wahrscheinlich nicht zugänglich sein, sagte eine Sprecherin am Montagabend.

Nach aktuellem Wissensstand bleiben die folgenden Attraktionen vorerst geschlossen: Panoramabahn, Alpenexpress Enzian, Alpenexpress Coastiality, Tiroler Wildwasserbahn, Yomis-Zauberwelt der Diamanten sowie die Shops Bazar Español und Edelsteingrotte.

Brand im Europa-Park mit riesiger Rauchsäule

Das Feuer war nach Angaben des Europa-Parks am Montag gegen 16:40 Uhr im Bereich „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen – dort wo Alpenexpress und Wildwasserbahn durchführen. Im Insta-Video ist die dicke schwarze Rauchwolke über dem Park zu sehen:

Feuerwehr mit Löscharbeiten im Europa-Park

Die Polizei Offenburg schrieb auf Twitter, dass über 450 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren. Kreisbrandmeister Bernhard Frei sagte dem Sender Welt, die Werkfeuerwehr sei zwischen drei und vier Minuten nach der Meldung des Feuers vor Ort gewesen – schnell danach auch mehrere Gemeindefeuerwehren. Es seien massive Löscharbeiten eingeleitet worden, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

UPDATE - 20:35 UHR#Rust - Über 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Montag bei dem Brand in Rust im Einsatz. Gegen 18.50 Uhr hatten alle 25.000 Besucher den Freizeitpark verlassen.➡️https://t.co/7AKZ5Iu3aa

Die Feuerwehr war am Abend noch mit Löscharbeiten beschäftigt, der Brand war aber schon unter Kontrolle gebracht. Zwei Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Luft in und um den Park war weiterhin stickig. Auch in der Nacht auf Dienstag war die Feuerwehr weiter vor Ort, um Glutnester zu bekämpfen.

Die Meldung über das Feuer sei über einen Brandmelder in einem Technikraum bei den Rettungskräften eingegangen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Abend. „ Die Sicherheitsmechanismen – wie Brandmelder und Alarmpläne – haben nach derzeitigem Stand reibungslos funktioniert. “ Dem SWR gegenüber wurde bestätigt, dass es zuerst einen großen Knall gegeben habe.

Première photo des dégâts de l'incendie de la Grotte aux Diamants d'Europa-Park. pic.twitter.com/eplxL3gI7P

Technischer Defekt schuld an Brand im Europa-Park

Besucher mussten Europa-Park verlassen

Die rund 25.000 Besucher waren gebeten worden, den Park zu verlassen. Um eine Evakuierung soll es sich nicht gehandelt haben. Laut Augenzeugen habe es sich eher angefühlt, wie wenn der Park regulär abends schließe – nur etwas früher. Offenbar lief alles sehr geordnet ab – das bestätigten auch Park und Polizei.

Auf Twitter meldete der Europa-Park gegen 19 Uhr, die Besucher könnten in ihre Hotels zurück. Über Updates würde laufend per Twitter informiert:

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften & Parkmitarbeitenden für die reibungslose Zusammenarbeit sowie das tadellose Verhalten unserer Besucher. #EuropaPark

Nach Brand im Europa-Park: Ursachensuche geht weiter

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen. Es könne aber noch mehrere Tage dauern, bis die Ursache feststeht. Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es bisher nicht, hieß es. Unklar ist auch noch, wie hoch der entstandene Sachschaden ist und wie stark einzelne Attraktionen vom Feuer betroffen sind.

Im Mai 2018 hatte es schon einmal in Deutschlands meistbesuchtem Freizeitpark gebrannt. Das Feuer damals war durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Schäden in Millionenhöhe verursacht.