Neuer Monat, neue Gesetze und Regelungen: Welche wichtigen Änderungen es im März gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Bisher lief die Identifizierung eines potentiellen Organspenders nur über eine Patientenverfügung oder den Papierausweis, den er hoffentlich bei sich trug oder irgendwo gut auffindbar hatte. Ein zentrales Register wurde lange geplant – und kommt jetzt schrittweise. Ab 18. März kann man das, was man auf dem Papierausweis ausgefüllt hat, auch online hinterlegen – auf www.organspende-register.de mithilfe eines Ausweisdokuments mit eID-Funktion.

Laut Gesundheitsministerium sollen Krankenhäuser bis zum 1. Juli dann in der Lage sein, die Erklärungen zur Organ- und Gewebespende zu suchen und abzurufen.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine waren die Energiepreise in die Höhe geschossen. Deshalb hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme vorübergehend auf sieben Prozent gesenkt. Ab 1. März soll diese Ermäßigung planmäßig wegfallen. Beides würde dann wieder regulär mit 19 Prozent besteuert.

Allerdings hängt das Gesetz fest und die nächste reguläre Bundesratssitzung ist erst am 22. März. Es ist also fraglich, ob die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme tatsächlich schon zum Monatsanfang wieder steigt.

Ab 1. März bekommen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr Geld. In einem ersten Schritt werden laut Bundesinnenministerium alle Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro brutto erhöht. Danach werden die nun höheren Tabellenentgelte noch einmal um 5,5 Prozent angehoben, mindestens aber 340 Euro mehr brutto. Für Auszubildende steigen die Entgelte um 150 Euro.

Zum Jahreswechsel haben sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung erhöht. Ab März müssen auch Rentnerinnen und Rentner höhere Zusatzbeiträge zahlen. Die Rente fällt also geringer aus. Je nach Krankenkasse kann die Höhe der Zusatzbeiträge variieren.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr können sich auch jetzt wieder Jugendliche, die in Deutschland leben und in diesem Jahr 18 werden, den Kulturpass sichern. Ab 1. März kann sich der Jahrgang 2006 per App identifizieren und dann ab dem 18. Geburtstag das Kulturpass-Budget nutzen – für Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen, aber auch für Museen, Ausstellungen, Parks oder Bücher.

Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler können nicht mit dem Kulturpass bezahlt werden. Das Budget ist nach der Freischaltung bis 31.12.2025 einlösbar.

Bekamen die 2005 Geborenen im vergangenen Jahr noch ein Guthaben von 200 Euro, beträgt das Budget in diesem Jahr nur noch 100 Euro – wegen der schwierigen Haushaltslage. Aber hey: 100 Euro haben oder nicht haben!

Das neue EU-Gesetz über Digitale Märkte (DMA) zwingt große Digitalkonzerne dazu, ihre abgeschotteten Systeme für Drittanbieter zu öffnen. Apple muss deshalb auf dem iPhone auch alternative App-Stores zulassen. Bisher konnte man auf den Apple-Smartphones nur Anwendungen aus dem hauseigenen App-Store herunterladen.

Die Firma will aber dennoch die Kontrolle behalten: So können Nutzer ab März nicht einfach – wie zum Beispiel bei Android – Apps über den Browser herunterladen, sondern müssen das über „beglaubigte“ Marktplätze tun. Das sind iPhone-Anwendungen, die mit Apples Segen wiederum andere Apps installieren dürfen. Begründet wird das mit Sicherheitsbedenken.

Kunden in der EU können zukünftig außerdem einen anderen Standardbrowser als Apples Safari festlegen und die NFC-Funktion für andere Bezahldienste als Apple-Pay verwenden. Um die neuen Möglichkeiten nutzen zu können, muss auf dem Gerät die Betriebssystem-Version iOS 17.4 installiert werden, die Anfang März erscheinen soll.

