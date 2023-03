per E-Mail teilen

Wenn ihr euren Führerschein gemacht habt, dann gilt der auf Lebenszeit. Was, wenn ihr aber morgen nochmal zur Prüfung müsstet, würdet ihr bestehen?

Manchmal träumt man nachts davon und wacht schweißgebadet auf: Fahrschulprüfung, ein nörgeliger Prüfer auf der Rückbank und dann ein strenges: „Wir brechen ab, das war's.“

Durchatmen! Wer den Führerschein hat, der hat ihn – bis jetzt. Die EU-Kommission plant in ihrer neuen Führerschein-Richtlinie, dass Menschen ab 70 Jahren regelmäßig auf ihre Fahrtauglichkeit geprüft werden sollten. Das ist zwar weit weg von euch, aber Hand aufs Herz: Auch so manche Details der wichtigen Fahrschultheorie rutschen Jahr für Jahr weiter in den Hinterkopf – und außerdem werden zwei Mal im Jahr Fragen ausgetauscht, überarbeitet oder hinzugefügt.

Lust auf eine Auffrischung? Wir schicken euch zurück in die Fahrschule.

Würdet ihr die Theorieprüfung für den Führerschein bestehen?

SWR

Gefahrenlehre, Verhalten auf der Landstraße, auf der Autobahn und in der Stadt, Vorfahrt und Vorrang, Technik und Vorschriften – all das gehört zur Theorieprüfung in der Fahrschule dazu. Und unser Lieblingsthema: Verkehrszeichen. Denn solche Verkehrsschilder lassen manchmal wirklich Interpretationsspielraum.

Rund 1150 Fragen umfasst der amtliche Katalog der theoretischen Pkw-Führerschein-Prüfung. 30 davon werden jeweils für eine Prüfung ausgewählt, ein Mix aus schweren und leichteren Fragen. Aus der Anzahl der richtigen Fragen und der Wertungen der falschen Fragen wird dann das Ergebnis ermittelt. Wir haben zehn Fragen für euch, die in einer echten Prüfung gefragt werden könnten und im Alltag eines Autofahrers zur Anwendung kommen könnten. Seid ihr bereit?

Für die Sicherheit im Straßenverkehr lohnt es sich, das Wissen rund um das Auto-, Roller- oder Motorradfahren aufzufrischen.

Beim Lernen für die Theorieprüfung konnte man die Regeln in- und auswendig. Hier noch mal die Zusammenfassung:

Reaktionsweg = Geschwindigkeit 10 × 3

Bremsweg = Geschwindigkeit 10 × Geschwindigkeit 10

Gefahrenbremsung = Geschwindigkeit 10 × Geschwindigkeit 10 : 2

Anhalteweg: Reaktionsweg + Bremsweg

Reaktionsweg + Bremsweg Halber Tacho: Für den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften gilt: halber Tachostand in Metern.

Für den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften gilt: halber Tachostand in Metern. 3 Pkw-Längen oder 15 Meter Abstand zum Auto vor euch im Stadtverkehr

oder 15 Meter Abstand zum Auto vor euch im Stadtverkehr Sichtweite unter 50 Meter Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

Und auch wenn die Theorieprüfung schon ein paar Tage her ist: Wenigstens können wir uns sicher sein, dass die Beifahrer es sowieso besser wissen. 😆

Eine Mischung aus Erleichterung, dass man die Prüfung hinter sich hat und Nostalgie, weil es doch eine aufregende Zeit war: Den Gefühlsmix rund um die Führerscheinprüfung bringen doch immer noch am besten Memes auf den Punkt. Diese hier fühlen wir besonders!

Die Erinnerung: Blick in den Rück- und Außenspiegel reicht eigentlich nicht 😁

Auch ein besonderes Gefühl: Die ersten Fahrstunden und man fühlt sich wie der König der Straße. Was man gerne vergisst: Die Fahrlehrerin bedient die Kupplung, die Bremse und das Gaspedal und man selbst hält einfach nur das Lenkrad. #teamwork

Und dann gibt es noch die Sprüche des Fahrlehrers, die man einfach nie wieder vergisst...

„Schalten ist kein Geheimnis, das darf man ruhig hören!“

„Fahr rechts und die Straße wird breiter.“

„Halten heißt schalten.“

„Das ist ein Gehsteig und kein Fahrsteig.“

„Bist du in geheimer Mission unterwegs, dass keiner wissen darf, wohin wir fahren?“