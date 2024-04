Es ist das Festival mit der größten Promi-Dichte. Influencer aus der ganzen Welt reisen am Wochenende wieder zum Coachella-Festival in Kalifornien.

Ein Blick auf das Line-up zeigt: Wirklich große Popstars stehen diesmal nicht auf der Bühne. Trotzdem werden die sozialen Netzwerke ab Freitag, wenn das erste von zwei Festival-Wochenenden startet, wieder voll mit Bildern und Videos vom Coachella sein. SWR3-Korrespondent Nils Dampz erzählt, was dort los ist:

SWR3 Morningshow 12.4.2024 So wird das Coachella-Festival Dauer 2:44 min So wird das Coachella-Festival

Coachella-Highlight: Comeback von No Doubt

Im Vorfeld des Festivals hatte es Kritik wegen des aus der Sicht einiger Fans schwachen Line-ups gegeben und im Gegensatz zu vergangenen Jahren ist das Festival diesmal auch nicht ausverkauft. Für das zweite Wochenende gibt es noch Tickets.

Die Headliner und Headlinerinnen sind Sängerin und Songwriterin Lana Del Rey, Rapper Tyler, The Creator und R&B-Sängerin Doja Cat. Außerdem hat No Doubt (Don’t Speak, Just A Girl, It’s My Life), die Band um Gwen Stefanie, ihre Reunion angekündigt. Die Band wird das erste Mal seit fast zehn Jahren zusammen auftreten. Das letzte Album von No Doubt (Push and Shove) ist 2012 erschienen.

Purple Disco Machine: Deutscher DJ beim Coachella

Auch ein deutscher Künstler steht beim Coachella 2024 auf einer der acht Bühnen: DJ, Produzent und Grammy-Gewinner Purple Disco Machine legt am Samstag auf. 2022 hatte wir ihn beim SWR3 New Pop Festival – inzwischen ist er ein internationaler Star. Ansonsten unter anderem noch im Coachella-Line-up: Bebe Rexha, Blur, J Balvin, Kenya Grace oder Raye.

Hier das Coachella im Livestream verfolgen

Die Zeitverschiebung zwischen SWR3Land und dem Coachella-Festival beträgt neun Stunden. Wenn es bei uns 12 Uhr mittags ist, ist es dort 3 Uhr nachts. Wenn ab dem Nachmittag also die bekannteren Acts beim Coachella auf der Bühne stehen, ist es in Deutschland mitten in der Nacht beziehungsweise bei den Headlinerin schon wieder früh am Morgen. Highlights des Festivals sollen aber auch unabhängig von der Uhrzeit abrufbar sein.

Teure Preise beim Coachella-Festival

Einen Besuch beim Coachella muss man sich erstmal leisten können. Ein normales 3-Tagesticket kostet knapp 700 Dollar (etwa 650 Euro) – ohne Camping und Anreise. Ein Burger kostet 16 bis 20 Dollar, ein Bier 11 bis 13 Dollar. Immerhin: Trinkwasser gibt es kostenlos. Im Schnitt geben Besuchende 2.500 Dollar für ein Festival-Wochenende aus.

Das Coachella-Gelände liegt im Süden Kaliforniens, nahe der Stadt Indio. Etwa eine dreiviertel Stunde entfernt liegt Palm Springs, dort landen Promis mit ihren Privatjets. Andere reisen aus dem zwei Autostunden entfernten Los Angeles an. Insgesamt kommen pro Wochenende über 100.000 Besucherinnen und Besucher.

Coachella-Festival: Promis und Party

Beim Coachella geht ist nicht nur um die Musik. Coachella heißt: sehen und gesehen werden. Es geht um den perfekten Festival-Look mit Glitzeroutfits und Blumenkränzen und um das perfekte Foto vor dem bekannten Riesenrad oder einem bunten Aussichtturm. Es geht um Feiern und Party. Es geht um Promis, Stars und Lifestyle. Letztes Jahr waren zum Beispiel Schauspielerin Kate Hudson oder Rennfahrer Lewis Hamilton im Publikum. Auch Amazon-Milliadär Jeff Bezos oder Schauspieler Leonardo DiCaprio waren schon da.

Wegen SWR3 Grillen: Influencerin Sally verzichtet aufs Coachella

Auch für Youtube-Star Sally Özcan stand eigentlich ein Trip zum Coachella zusammen mit ihren Mädels an. Doch sie hat sich für euch und das große SWR3 Grillen entschieden, bei dem sie am Sonntag zum ersten Mal als Special Guest dabei sein wird.