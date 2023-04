Moin!

Zum Thema vegane Eier: Bei uns im Dorf hat ein Bio-Bauer etliche Hühner, die natürlich gemäß den Bio-Bestimmungen gehalten werden (rein oder raus, wie sie gerade Lust haben), die mit selbst angebautem Getreide gefüttert werden, und deren Eier man direkt vor Ort, also beim Erzeuger, kaufen kann.

Man kann sich jedes einzelne Ei sogar selbst aussuchen und die Eierkartons so oft wiederverwenden, wie man möchte.

Die Eier schmecken natürlich hervorragend, den Hühnern gehts gut und regionaler geht ja gar nicht.

Im Vergleich zu einem Produkt, für dessen Herstellung mit Sicherheit Energie aufgewendet werden muss, für das die Inhaltsstoffe von sonst woher kommen, das verpackt werden und transportiert werden muss und am Ende - wie zwei sehr kompetente Vorkoster heute bekundet haben - nur mittel schmeckt, haben die Eier klar gewonnen.

Deshalb - kikeriki, um Torsten Sträter zu zitieren - ich bevorzuge jederzeit so ein Bio-Ei, ich glaube, den Hühnern ist das auch lieber. So haben sie nämlich einen Job und ein Existenzrecht und ein - wie ich denke und hoffe- schönes Leben!