Der Spitzenkandidat der AfD für die Europwahl, Krah, gerät massiv unter Druck: Ein enger Mitarbeiter von ihm soll ein chinesischer Spion sein. Und: Wir erklären euch, wie Spione und Geheimdienste arbeiten.

Die Nachricht schlug am Dienstag ein wie eine Bombe: Der Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, soll für China spioniert haben. Das hatten das ARD-Hauptstadtstudio, SWR und RBB und recherchiert.

Mitarbeiter von AfD-Kandidat Krah jetzt offiziell verhaftet

Die Bundesanwaltschaft hatte am Dienstag mitgeteilt, der Beschuldigte Jian G. sei vortags in Dresden festgenommen worden. Am Mittwoch wurde der Mann, der selbst aus China stammt, offiziell verhaftet – wohl ein Hinweis darauf, dass sich die Vorwürfe erhärtet haben.

Laut den Recherchen ist der 43-jährige Jian G. Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes und arbeitet seit 2019 für Krah. Auf einer Internetseite des Europa-Parlaments wird ein Jian G. als akkreditierter Mitarbeiter von Krah genannt.

So arbeiten Spione – und so rekrutiert der chinesische Geheimdienst Unsere Kollegen von DASDING haben mit Florian Schimikowski gesprochen. Er ist Historiker und leitet die Sammlung des Deutschen Spionagemuseums in Berlin. Er erklärt, was für Typen Spione sind, und sagt: James Bond würden die meisten Geheimdienste nie einstellen – zu versoffen, zu unzuverlässig und vor allem viel zu auffällig. Nachrichten 23.4.2024 „Schlechte Spione erkennt man an komischen Fragen“ Dauer 1:20 min Experte Florian Schimikowski über Spione im wahren Leben. Im Visier Pekings: Spionageziel Deutschland Nur einen Tag vor dem Fall um AfD-Mann Krah hatten deutsche Sicherheitsdienste drei mutmaßliche deutsche Spione im Dienste Chinas enttarnt (mit Krahs Mitarbeiter hatte das wohl nichts zu tun). SWR3-Reporterin Caro Knape und SWR-Geheimdienstexperte Holger Schmidt eruieren, was passiert ist: Topthema vom 22.04.2024 22.4.2024 Spionageziel Deutschland Dauer 3:22 min Wir sind den Beteiligten schon sehr früh auf die Spur gekommen – das hat der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Haldenwang heute gesagt – nach der Festnahme von drei mutmaßlich chinesischen Spionen. Der Geheimdienst habe dann so lange überwacht, bis sie verhaftet werden konnten. Sie sollen seit knapp 2 Jahren für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben. Spionageziel Deutschland – das ist das SWR3 Topthema mit Carola Knape So rekrutiert China Spione in Deutschland Wie rekrutiert China potentielle Spione? Und warum sind Menschen wie Klaus L., die den Höhepunkt ihrer Karriere bereits hinter sich haben, so interessant für ausländische Geheimdienste? Darum geht’s in unserer Folge drei von „Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste“. In unserer Dark-Matters-Podcast-Serie beleuchten unsere Experten die Welt der Geheimdienste. Diese Folge erklärt unter anderem, wie der chinesische Geheimdienst Leute in Deutschland rekrutiert: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste 29.3.2023 Der silberne Fuchs und das doppelte Spiel Dauer 39:45 min Doppelagenten, das sind Menschen, die gleich für zwei Länder spionieren und immer wieder für Skandale sorgen. So wie Klaus L, ein umtriebiger Politikwissenschaftler aus Bayern. Er wirkt eigentlich unauffällig, mit seinem Job in der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Was die wenigsten wissen: Jahrzehntelang arbeitet er außerdem als Informant für den Bundesnachrichtendienst, den BND. Und statt sich in die wohlverdiente Rente zu verabschieden, wird er dann auch noch für den chinesischen Geheimdienst aktiv. Er führt also nicht nur ein Doppelleben, sondern gleich zwei.



Wie kann es sein, dass der BND davon nichts mitbekommen hat? Wie rekrutiert China potentielle Spione? Und warum sind Menschen wie Klaus L, die den Höhepunkt ihrer Karriere bereits hinter sich haben, so interessant für ausländische Geheimdienste? Darum geht’s in Folge drei von „Dark matters – Geheimnisse der Geheimdienste“. Wenn Ihr Grundsätzliches über die Arbeit des BND wissen möchtet, hört gern auch in die begleitende Hintergrund-Folge: Wie arbeitet der Bundesnachrichtendienst?.



Und das ist „Dark matters": Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD. Wir bekommen von den Geheimdiensten eigentlich nur etwas mit, wenn's bei ihnen richtig gut läuft - oder eben richtig mies. Wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau den Momenten erzählen wir in diesem Podcast: von den großen Fällen, den Skandalen und Schieflagen, aber auch von den Erfolgen.



AfD wegen Spionagevorwürfen beunruhigt

Die Vorwürfe zusammengefasst: Jian G. soll Informationen über Vorgänge im EU-Parlament an einen chinesischen Geheimdienst verraten sowie die chinesische Opposition in Europa ausgespäht haben. Mit den Festnahmen dreier deutscher mutmaßlicher China-Spione am Montag hat die Sache wohl nichts zu tun. China spricht in allen Fällen von „ aufgebauschten Vorwürfen “.

SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt über die Festnahme am Montag:

Nachrichten 23.4.2024 LKA nimmt 43-jährigen AfD-Mitarbeiter fest Dauer 0:40 min SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit den Einzelheiten.

Die AfD nannte die Vorwürfe zunächst „ sehr beunruhigend “. Krah selbst äußerte sich überrascht über die Festnahme. Er habe davon am Vormittag aus der Presse erfahren, erklärte der 47-Jährige in einer Mitteilung. „ Weitere Informationen liegen mir nicht vor .“ Das EU-Parlament suspendierte den Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung.

Krah sieht keinen Grund für persönliche Konsequenzen und bleibt Spitzenkandidat

Einen Grund zurückzutreten sieht er aber nicht: Dem Magazin Politico sagte Krah, er sehe nicht ein, dass er wegen seines Mitarbeiters „ in Sack und Asche “ gehen sollte. Am Mittwoch gab er nach einem Krisengespräch mit den Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla bekannt, dass er Spitzenkandidat für die Europawahl bleibt. Seinen Mitarbeiter hat er demnach entlassen.

Er werde aber am Wochenende beim Wahlkampfauftakt der AfD in Donaueschingen nicht teilnehmen, sagte Krah vor Journalisten in Berlin.

Krah ist Mitglied im Bundesvorstand der AfD und seit 2019 Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er soll die rechtspopulistische Partei in die Europawahl in Deutschland am 9. Juni führen. Auf der chinesischen Video-App Tiktok tut er sich unter anderem mit „Tipps“ für junge Männer hervor.

AfD-Politiker sollen Geld von russischem Einflussnahme-Netzwerk erhalten haben

Die AfD steht seit Monaten vermehrt in der öffentlichen Kritik: Zunächst wegen des Potsdamer Geheimtreffens mit Rechtsextremen, dann wegen des Vorwurfs der möglichen Annahme russischer Gelder durch die Nummer zwei der AfD-Europaliste, Petr Bystron, und nun wegen Spionagevorwürfen gegen einen Mitarbeiter des Europawahl-Spitzenkandidaten Maximilian Krah.

Dies steht offenbar im Zusammenhang mit internationalen Ermittlungen zu einem russischen Einflussnahme-Netzwerk. Auch Krah soll in diesem Zusammenhang zur Herkunft von 3.000 Dollar und zu seinen Verbindungen nach Russland vom amerikanischen FBI verhört worden sein.

Justizminister: „Trifft das Herz unserer Demokratie“

Vertreter mehrerer Parteien fordern jetzt Krahs Rücktritt. CDU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei sagte der Rheinischen Post: „ Es ist absolut indiskutabel, einen Spitzenkandidaten zu haben, der sich mit derartigen Vorwürfen auseinanderzusetzen hat .“

Justizminister Marco Buschmann (FDP) erklärte: „ Sollte sich der Vorwurf bestätigen, trifft er das Herz unserer Demokratie .“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Spionagevorwürfe „ äußerst schwerwiegend “.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, es sei traurigerweise nicht überraschend, „ dass wir in den letzten Monaten vermehrt sehen, was vorher schon viele wussten, dass Antidemokraten weltweit versuchen, Demokratien auch von innen auszuhöhlen durch unterschiedliche Mittel “.

Experte Schroeder glaubt: Opfer-Strategie der AfD funktioniert nicht mehr