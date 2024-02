Wir haben für euch einige der angesagtesten Künstler aus Deutschland, England, Finnland, den USA und Südafrika klar gemacht. Ihr erlebt sie vom 13.-15. September 2018 live in Baden-Baden. Die volle Ladung New Pop! Wer spielt wann und wo?

So kommst du an Tickets fürs SWR3 New Pop Festival 2018

Alma: Neon-Alarm auf der Bühne

Wildes Outfit, gefärbte Haare, punkige Attitüde: Alma lässt sich ungern was vorschreiben und zieht ihr Ding durch. Das gilt für ihren Look genauso wie für ihre Musik. Ihr Sound: absolut tanzbar. Wenn Alma auf der Bühne steht, herrscht Power-Alarm. 2017 musste Alma ihr Konzert beim New Pop Festival wegen einer Krankheit leider absagen. 2018 will sie aber unbedingt dabei sein!

Mike Singer: Für ihn wird es ein Heimspiel!

Der Name sagt alles: Nachname Sänger, der Vorname erinnert an das „Mic-rofon“. Mike Singer ist Jahrgang 2000 und deutscher Popstar mitten aus SWR3Land – aus Offenburg. Das SWR3 New Pop Festival wird also ein Heimspiel! Mike hat seine Karriere bei YouTube gestartet. Mit 12 hat er dort erste Musikvideos hochgeladen. Und jetzt mit 18: ausverkaufte Konzerte, Nummer-1-Alben und kreischende Fans, wo immer er auftaucht.

Namika: Willkommen zurück, Lieblingsmensch!

Lieblingsmensch war der Überraschungs-Hit für Namika. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Album und dem Hit Je ne parle pas français am Start. 2015 war Namika zum ersten Mal beim SWR3 New Pop Festival – damals noch auf der Unplugged-Bühne vor dem Kurhaus. Jetzt holen wir sie für euch zurück zum New Pop Festival – mit eigenem Konzert auf der großen Bühne im Festspielhaus Baden-Baden.

LEA: Mit „Leiser“ zum Gold-Hit

Bei LEAs Konzerten kennen die meisten genau einen Song: Leiser. Und der ist nach und nach zu einem Hit mit Gold-Status geworden. Inzwischen gehört LEA zu den meistgestreamten deutschen Künstlern und vor ihren Konzerten werden Tickets zu Preisen gehandelt, wie sonst nur bei Superstars! Ihre Texte handeln oft von Alltagsgeschichten und sind sehr persönlich. So wie bei Leiser, der von ihrem Ex-Freund handelt.

Nico Santos: Multitalent und Hitfabrik

Nico Santos ist nicht unbedingt der Typ, der sich ins Rampenlicht drängt, aber seine Hits Rooftop und Home gehen direkt ins Ohr und in die Beine. Außerdem ist er ein gefragter Songschreiber für viele andere deutsche Stars. Auch wenn ihr ihn selbst noch nicht kennt, seine Songs kennt ihr bestimmt! Den Hit Rooftop hat er übrigens wirklich das erste Mal bei einer Party auf einem Dach gespielt.

Lauv: Kalifornischer Gute-Laune-Pop

Was für ein Hit: Gold-Status von Dänemark über Kanada und die USA bis Brasilien! In Australien Platin! Bei uns Top 10: I Like Me Better, die Sommersingle von Lauv. Elektronisch produzierter Pop, der einfach gute Laune macht. Als Support von Ed Sheeran hat Lauv in Asien schon vor ganz großem Publikum in Stadien gespielt. Bei uns in Deutschland war er bisher nur selten live zu sehen.

Jeremy Loops: Surfer-Folk-Pop aus Südafrika

Geboren ist Jeremy Loops in Südafrika und hat seiner Lieblingsstadt Kapstadt den Song Down South gewidmet. Er ist begeisterter Surfer und wenn er nicht mit seiner Band auf Tour ist, lebt er am liebsten in einer einsamen Hütte am Meer. In Südafrika ist Jeremy Loops ein Star, inzwischen hat sich der Sänger, Gitarrist und Songwriter bei uns zum Geheimtipp gemausert. Seine Shows sind eine entspannt groovende Party, bei denen das Publikum immer mit einbezogen wird.

Mabel: Geheimtipp aus der Star-Familie

Mabel wird als absoluter Geheimtipp gehandelt und hatte in England bereits zwei Hits. Sie kommt aus einer Familie, die nicht ganz unbekannt ist. Ihre Mutter ist die Hip-Hopperin Neneh Cherry. Ihr Onkel ist Eagle-Eye Cherry. Ihre Tante ist Titiyo, die unter anderem mit Come Along einen Hit landete. Und das ist noch nicht alles! Marlon Roudette ist auch noch mit von der Familien-Partie. Diese Frau gehört auf die Bühne – das spürt man bei ihren Shows!

Deva Mahal: Moderne Soul-Diva mit Tiefgang

Mit Snakes hat die US-amerikanische Soul-Sängerin Deva Mahal ihren ersten Radiohit. In ihren Songs verarbeitet sie sehr persönliche Geschichten. Snakes ist zum Beispiel eine Art Brief an ihr jüngeres Selbst. Live wird sie euch mit ihrer Soul-Stimme und ihrem ungezwungenen Charme umhauen.

The Night Game: Ein bisschen 70er, trotzdem top-modern

Rocker plus Cowboy: Der Sound von The Night Game erinnert in Vielem an Musik der 70er Jahre, ist aber trotzdem top-modern. Stilistisch bewegen sie sich zwischen Retro-Pop-Rock, Alternative und New-Wave. Ihr könnt euch auf ein Hammer-Konzert freuen!

Tom Walker: Rag'n'Bone Man lässt grüßen

Als Support von The Script oder George Ezra hat Tom Walker sich schon eine große Fanbase erspielt und ist sehr erfolgreich im Netz. Seine Stimme erinnert an eine Mischung aus Passenger und Rag'n'Bone Man. Hört mal rein in seinen Hit Leave A Light On.

Konzertplan: Wer spielt wann und wo?

Vom 18. Juni bis 2. Juli könnt ihr euch für Tickets bewerben. Wenn es mehr Ticketwünsche gibt als Tickets, entscheidet das Los, wer die Karten bekommt.

