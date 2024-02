Viele Spiele der Bundesliga hatten am Samstag massive Verzögerungen: Fans warfen diverse Gegenstände aufs Spielfeld – und zwar in allen Stadien. Aber warum?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will einen Investor. Vielen Fans passt das gar nicht, was sie am Samstag deutlich gemacht haben. Immer wieder mussten die Spiele am 21. Tag der Bundesliga unterbrochen werden, weil Tennisbälle und Münzen auf dem Rasen landeten.

Das Spiel zwischen Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg stand zum Beispiel kurz vor dem Abbruch, weil Fans immer wieder Tennisbälle auf den Platz geworfen hatten. Insgesamt wurde es um über eine halbe Stunde unterbrochen – Schiedsrichter und Teams mussten teilweise am Spielfeldrand warten. Beim Spiel von Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München schmissen die Fans passend zur fünften Jahreszeit vor allem Süßigkeiten.

Protest gegen DFL: Fans werfen Klappstuhl in Augsburg

In Augsburg machten die Fans beim Spiel des FC Augsburg gegen RB Leipzig ihrer Unzufriedenheit unter anderem mit einem Klappstuhl Luft. In allen Stadien waren zudem Spruchbänder gegen den Investoreneinstieg bei der DFL zu sehen. „Nachhaltiges Wachstum statt schnelles Geld“ , forderten die Fans in Augsburg. In Berlin stand auf den Plakaten: „Verkauft uns nicht für dumm.“ Und in Mönchengladbach hieß es: „Nein zum Ligainvestor!“

Warum protestieren die Fans der Bundesliga?

Die DFL hat im Dezember 2023 ganz knapp dafür abgestimmt, einen Investor ins Boot zu holen: Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde mit 24 von 36 Stimmen exakt erreicht. Aktuell checkt die DFL Angebote der Unternehmen Blackstone und CVC. Dabei geht es vor allem darum, die Auslandsvermarktung zu stärken. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen der DFL soll der Investor eine Milliarde Euro zahlen.

Diesen Milliarden-Deal unterstützen viele Fans nicht. Schon vor und direkt nach der Abstimmung hatten sie dagegen protestiert, weil sie durch den Investoreneinstieg eine Wettbewerbsverzerrung befürchten.

VfB Stuttgart und DFL reagieren auf die Proteste der Fußballfans

Der Präsident des VfB Stuttgart, Claus Vogt, hat wegen der Fanproteste dazu aufgefordert, noch einmal abzustimmen. Mehr dazu findet ihr hier bei den Kollegen vom SWR Sport. Im Dezember hatte sich der VfB für einen Investor ausgesprochen. Vogt zufolge sei eine neue Abstimmung notwendig, um die Interessen der Fans ernst zu nehmen und im Sinne der Demokratie zu diskutieren.

Die DFL veröffentlichte vor einigen Tagen ein Statement, in dem sie die „vielen Chancen für die Clubs [und] keine Nachteile für Fans“ betont. Es werden keine Anteile verkauft, es gebe keinen Kontrollverlust und „daher auch keinen Anlass für Horrorszenarien“ .

