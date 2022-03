Der Spritpreis ist erneut auf einem Rekordhoch. Grund dafür ist unter anderem auch der Ukraine-Krieg. Worauf du achten kannst, um dennoch Geld beim Tanken zu sparen, erfährst du hier.

Spritpreise-Spartipps: So kannst du beim Tanken trotzdem sparen

Am besten immer abends tanken: zwischen 18 und 22 Uhr. Möglichst an den Wochentagen: Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Bei den freien Tankstellen sind die Preise oft günstiger; im Schnitt etwa 7 Cent. Vergleichsportale können helfen, eine günstige Tankstelle zu finden.

Wenn man abends tankt und nicht morgens, kann man schon sparen. Das sind in der Regel 7 Cent im Schnitt.

Noch ein Tipp:

Ein Umweg für den günstigeren Spritpreis lohnt sich im Übrigen nur, wenn für jeden gesparten Cent nur ein Kilometer mehr gefahren werden muss. Also wenn der Sprit an einer Tankstelle acht Cent billiger ist, darf der Umweg auch nicht mehr als acht Kilometer betragen.

Spritpreise vergleichen

Es gibt sehr viele Spritpreis-Vergleich-Apps oder Vergleichsportale:



Vergleichsapp des ADAC vergleicht die Spritpreise in deiner Umgebung

Clever-Tanken.de ist ebenso ein Vergleichsportal

Mit der Bertha-App kannst du auch Spritpreise vergleichen

Diesel teurer als Benzin: Warum die Spritpreise gerade steigen

Der Benzin- und Ölpreis hängt stark am Ölpreis: Wie sich dieser entwickelt, so werden sich auch die Spritpreise entwickeln, so Andreas Hölzel. Denn: Diesel und Heizöl seien letztlich das gleiche Produkt. Da sich gerade viele Menschen mit Heizöl eindecken, steigt damit der Preis für den Kraftstoff Diesel so stark an.

Grund seien die Ängste, wie der Krieg in der Ukraine sich noch entwickle, denn man wisse nicht, ob es nicht doch zu Engpässen beim Heizöl kommt oder wie teuer es im kommenden Winter dann sein werde. Derzeit beziehe Deutschland rund ein Drittel des Rohöls aus Russland, so Andreas Hölzel vom ADAC.

Wenn die Versorgung so bestehen bleibt, dann wird es keine Engpässe geben. Aber was wissen wir schon, was morgen ist oder was in einer Woche oder einem Monat ist. Der Krieg zeigt, dass vieles passieren kann, womit man überhaupt nicht rechnet.

Kann ein Tankstellenbesitzer den Preis beeinflussen?

Ja, der Chef von einer freien Tankstelle kann das, denn er hat einen gewissen Spielraum. Es gibt bei uns rund 500 Tankstellen-Inhaber, die selbst entscheiden können, wie viel sie für den Liter nehmen wollen. Freie Tankstellen versuchen aber immer mindestens ein bis zwei Cent unter den Preisen der großen Ketten zu bleiben. Also passen sie genau auf, was große Mineralölkonzern-Ketten anbieten. Und dann gibt ja auch noch die Konkurrenz durch Konzerne, die speziell mit niedrigen Preisen für ihr Tankstellennetz werben.