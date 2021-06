Prince ist mit Hits wie Purple Rain, Kiss oder The Most Beautiful Girl In The World einer der wichtigsten Musiker der Popgeschichte. Wir feiern Prince beim SWR3 Star-Abend und schauen auf sein posthumes Album.

Prince – ein Leben für die Kunst

Am 21. April war der fünfte Todestag von Prince. 2016 starb er mit 57 Jahren an einer versehentlich eingenommenen Überdosis Schmerzmittel. Gefunden wurde er im Tonstudio seiner Villa. Zu seinem fünften Todestag hatten tausend Prince-Fans die Möglichkeit Blumen auf sein Anwesen zu bringen und seine Urne zu besichtigen. Prince, das musikalische Genie, vermischte verschiedene Musikstile miteinander, wie niemand vor ihm: Pop, Soul, Funk, Rock und R&B. Er war ein Perfektionist – und auch etwas größenwahnsinnig. Aber das gehört wohl bei einer Legende dazu.

Wer Musik liebt, muss mich hören

Nach einem Streit mit seiner Plattenfirma schrieb er sich bei einem Auftritt Slave, also Sklave, auf die Wange. An seinem 35. Geburtstag änderte Prince seinen Künstlernamen in ein unaussprechliches Symbol und wurde von den Medien als The Artist Formerly Known As Prince bezeichnet – der Künstler, der früher als Prince bekannt war. Eine große Rolle in der Kunst von Prince spielte Sex. Als Thema von Songs, bei den Bühnenshows und seinen Outfits.

Dieser Mann baute eine Gitarre für Prince

Welcome 2 America: Prince posthumes Album aus seinem Archiv

Sechs Jahre vor seinem Tod hatte Prince an Songs gearbeitet, die Ende Juli auf Welcome 2 America posthum veröffentlicht werden. Themen des Albums, das erst im Archiv von Prince verschwunden war, sind politische Spaltung und der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Im Jahr 2010 sagte er über das Album-Projekt: „ Die Welt ist voller Fehlinformationen. […] Wir müssen in den schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, unerschütterlich im Glauben bleiben. “

Der erste der 12 bisher unveröffentlichten Lieder von Prince posthumem Album ist der namensgebende Song Welcome 2 America, in dem es um die Oberflächlichkeit der Sozialen Medien und die Reality-TV Promi-Kultur in Amerika geht.

Purple Rain – die Geschichte hinter Prince großem Hit

Mit Purple Rain gelang Prince 1984 ein wahres Meisterwerk und ohne Zweifel eine der größten Balladen der Popgeschichte. Die fantastische Melodie, sein großartiger Gesang, das epische Gitarren-Solo, das geniale Arrangement und der emotionale Text machen aus diesen acht Minuten Pop-Musik einen Hit, den man selten in solcher Perfektion findet. Dabei wollte Prince nur einen Film über sich selbst drehen, erzählt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.

Nothing Compares 2 U – Prince der Songschreiber

Nicht nur für sich selbst hat Prince Hits geschrieben – auch für andere Künstlerinnen und Künstler. Manic Monday, gespielt von der US-Popband The Bangles, kam von Prince. Für Soul-Sängerin Alicia Keys schrieb Prince How Come You Don‘t Call Me. Und den Prince-Song Nothing Compares 2 U machte die irische Sängerin Sinéad O'Connor berühmt.

Johannes Oerding covert bei Konzerten Prince-Song

Auch der deutsche Pop-Sänger Johannes Oerding ist großer Prince-Fan. Auf seinem Album Kreise von 2017 hat er mit Zieh dich aus eine funkige Hommage an Prince geschrieben. Im Song So schön zitiert er Purple Rain.

Was immer du sagst, wie du es sagst. Als würde Prince noch für mich singen – Purple Rain

Auch bei Konzerten covert Johannes Oerding manchmal einen Prince-Song.