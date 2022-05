Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es endlich wieder Das Fest in Karlsruhe. Hier bekommt ihr die Infos zu Bands und Tickets! Ein Headliner bleibt noch geheim.

Vom 21. bis 24. Juli wird aus der Günther-Klotz-Anlage im Südwesten von Karlsruhe wieder ein Festivalgelände. Nach zwei Jahren Corona-Pause spielen wieder nationale und internationale Bands, Künstlerinnen und Künstler für die zehntausenden Fans am berühmten „Mount Klotz“, dem Hügel im Parkgelände. In diesem Jahr beginnt Das Fest zum ersten Mal schon am Donnerstag und wird damit auf vier Tage verlängert. SWR3 ist mit dabei – bei uns bekommt ihr alle Infos zu Das Fest 2022, den Bands und Tickets.

Donnerstag (21.07.) Freitag (22.07) Samstag (23.07.) Sonntag (24.07.) Klassik-Vormittag: Badische Staatskapelle 3 Locals: The Black Passage, Die Stühle, Neeki Jazzclub Karlsruhe präsentiert: Indra Rios- Moore Blond Steiner & Madlaina Lotte Deine Cousine 1986zig Duviosa Kolektiv Alice Merton Flogging Molly Tom Gregory Mia Geheimer Headliner Bilderbuch Jan Delay & Disko No.1 Passenger Night Club: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Night Club: Drunken Masters

Am 3. Mai (Dienstag) um 10 Uhr startet der Vorverkauf. Tickets gibt es online nur bei dem Portal Eventim oder bei den Vorverkaufsstellen in der Region, wie der Tourist-Information Karlsruhe, aber auch in Baden-Baden oder Heilbronn. Wo genau die Stellen sind, seht ihr auf der Website von Das Fest. Die Tickets für das Hauptbühnenprogramm kosten 15 Euro pro Tag und Person.

Nur drei Headliner (Bilderbuch, Jan Delay und Passenger) von Das Fest 2022 werden vorab veröffentlicht. Welcher Überraschungs-Act am Donnerstagabend spielt, wird erst eine Woche vor Festivalstart bekannt gegeben.

Kostenlos bei Das Fest dabei sein

Das Fest in Karlsruhe bezeichnet sich selbst als Süddeutschlands größtes Familienfestival. Ein Großteil des Events in der Günther-Klotz-Anlage ist auch ohne Ticket zugänglich: Die Kulturbühne, die Feldbühne, die DJ-Bühne, der Sportpark und der Kinder- und Kulturbereich.

Schon mal vorfreuen auf Das Fest 2022