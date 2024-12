per E-Mail teilen

Ging das Jahr für euch schnell vorbei oder hat es eeendlich ein Ende gefunden? Wir schauen gemeinsam mit SWR3 Moderator Basti Müller, was 2024 so los war – und das war einiges!

Springt hier nach unten zu den Lyrics des Jahresrückblicks! ⬇

Jahresrückblick 2024

Consi und Rebekka sind seit Januar Teil der SWR3 Morningshow, immer mehr von euch sind Teil unserer Whatsapp-Community, wir waren für euch im Sommer auf Festivals unterwegs und haben zum Ende des Jahres ein wunderschönes Weihnachtskonzert mit Nico Santos gefeiert. Was waren eure Highlights oder auch Lowlights 2024? Teilt sie mit uns in den Kommentaren.

Neben unseren Highlights bei SWR3 gab es dieses Jahr vor allem eins: Sport in jeglicher Form! Ob bei der Fußball-EM oder bei Olympia – Sport-Fans kamen auf ihre Kosten. Hier gibt es noch mal ein paar Highlights, was dieses Jahr noch so los war:

Europameisterschaft in Deutschland

Nach links! Nach rechts! Zwischen Party-Schotten und Niederländern in Ringelreihen konnten wir einfach mal durchatmen. Dank André Schnura hatten wir gemeinsam den perfekten EM-Soundtrack:

Handspiel! Hier noch mal durch die Europameisterschaft und alle Momente abseits vom Spielfeld fliegen:

Olympia 2024 in Paris

Paris, die Stadt der Liebe! Dieses Jahr wurde sie aber auch zur Stadt des Sports. Obwohl die Seine nur schwer sauber zu bekommen war, brachten Athletinnen und Athleten aus aller Welt Paris zum Ziel vieler Sport-Fans. Ob Snoop Dogg als Reiter oder ein ganz besonderer Heiratsantrag – der Eventsommer ging mit Olympia weiter. Highlights von Olympia gibt es hier noch mal zum Anschauen:

Ampel-Aus

Am Ende wird alles ... anders?! Die letzten Monate stellten noch mal alles auf den Kopf: D-Day macht Lindner arbeitslos, Ampel bricht auseinander, Vertrauensfrage, alles geht ganz schnell. Und so blicken wir gespannt auf 2025:

An 2024 kann jetzt also auch n Haken dran.

Na dann, die meisten warn ja davon so semi angetan.

Das Jahr war, wie ichs überblicke, halb kacke, halb toll –

Auf jeden Fall wars pickepackevoll!

Im Januar Blockadenbau,

Denn Bauer sucht Stau

Trauer um 'nen andern Bauer:

Franz Beckenbauer – ciao.

Zugfahrn kann man sich sparen.

Längster GDL-Streik bei der Bahn

Es jubelt hier und dort ein Pendler.

Denn Claus Weselsky ist jetzt Rentner.

Cannabis legal, wir: zugeknüllt.

Riesenskandal um P. Diddy: enthüllt.

Was macht die rechte Jugend noch mal?

Sie brüllt – auf Sylt.

Bei VW steht das Band,

Attentat auf Trump.

EM im eigenen Land:

Und klar wars Hand!!!

Nawalny tot, Assange frei.

Leverkusen Meister, die Bayern nur auf Rang drei.

'Ne Brücke in Dresden kracht zusamm.

In Spanien Massen von Wasser und Schlamm.

Lindner wusste nix vom D-Day, okay.

Notre Dame ist wieder schön, yay!

Jugendwort: „Aura“, meine Güde ...

Letzte Generation jetzte klebensmüde.

Polarlichter über Deutschland, da biste platt!

Syrien endlich ohne Assad.

Stefan Raab wieder da – is der noch lusdich?

Robbie Williams seit diesem Jahr: fuffzich.

Wie gern ich bei Olympia zusah!

Trump wieder Präsident der USA, wuusaa ...

Und bei uns hier zerlegt sich die Ampel komplett!

März, nee, Februar sind Neuwahlen, wird ne GroKo, ich wett.

Leude, bidde macht von eurem Wahlrecht Gebrauch!

Denn die Andern im Land, die tun das halt auch.

2025 kommt und das werden echt dufte Tage!

Und wenn nicht, es gibt ja immerhin noch Dubai-Schokolade.

Habt Spaß im nächsten Jahr, ich steck ja nicht in euren Schuhen.

Doch ich hoffe und ich glaube, den meisten gehts besser als sie tun.