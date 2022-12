Die Hits des Jahres. Künstlerinnen und Künstler, die wir verloren haben. Und die schönsten Geschichten und Interviews. Wir schauen mit euch zurück auf das Musikjahr 2022.

Musik-Jahr 2022: Wann läuft der Rückblick im Radio? Am Sonntag (18.12.) ab 19 Uhr gibt es eine Sondersendung in SWR3 PLAY. Fünf Stunden lang lassen wir das Musik-Jahr 2022 Revue passieren. Ihr hört dort alle Hits des Jahres, die schönsten Musikgeschichten und alle musikalischen Highlights von 2022. Ab Montag gibt es das Special zum Anhören hier im Webchannel.

Jedes Jahr ist es das absolute Highlight unseres Musik-Jahres: Das New Pop. Drei Tage Livemusik der besten neuen Künstlerinnen und Künstler bei ganz besonderer Atmosphäre in einigen der schönsten Locations von ganz SWR3Land. 2022 haben wir unter anderem mit Calum Scott, Ray Dalton und Leony gefeiert. Schaut euch die Highlights aller Konzerte an:

Was waren eure Hits 2022? Schreibt es in die Kommentare! In den Charts erfolgreich waren dieses Jahr vor allem Songs wie Heat Waves von der britischen Indie-Rock-Band Glass Animals. Außerdem natürlich die großen Popstars: Taylor Swift mit Anti-Hero, Adele mit Easy On Me, Sam Smith mit Unholy oder Harry Styles mit As It Was.

Harry Styles: Sein neues Album „Harry's House“ ist da

Ein überraschendes Revival feierte der 80er-Jahre Hit Running Up That Hill von Kate Bush. Der Grund: Der Song wurde zum Soundtrack der Erfolgsserie Stranger Things. Die ganze Geschichte erzählt SWR3-Musikmann Matthias Kugler im Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte.

Die größten Hits und ihre Geschichte 26.10.2022 Running Up That Hill – Kate Bush Dauer 9:47 min Manchmal bekommen Songs eine Art zweites Leben geschenkt. Wie im Falle von Kate Bush und ihrem 80er-Jahre-Klassiker Running Up That Hill, der schon damals ein weltweiter Hit war. Es geht aber immer noch besser. 2022 platzierten die Macher von Stranger Things den Song prominent in der 4. Staffel ihrer Erfolgsserie. Das Resultat: ein noch größerer globaler Nummer-1-Hit.

Auch Ed Sheeran und Shivers darf bei den Hits des Jahres nicht fehlen. Oder die Newcomerin Gayle, die durch Tiktok einen Welthit mit Abcdefu hatte. Calum Scott war 2022 nicht nur beim SWR3 New Pop Festival, er hatte auch einen Hit zusammen mit Lost Frequencies: Where Are You Now. Im SWR3-Studio hat der Sänger den Song in einer ganz besonderen SWR3-Unplugged-Version gespielt.

Die Künstlerin des Jahres 2022: Taylor Swift

Das Phänomen Taylor Swift: Was macht sie so besonders? Für SWR3-Musikmann Matthias Kugler ist die 32-jährige Amerikanerin definitiv die Künstlerin des Jahres 2022. Warum? Weil sie nicht nur extrem erfolgreich, sondern dabei auch noch innovativ, überraschend und überzeugend ist. Taylor Swift hat jede Facette ihrer Karriere geplant, lebt mit jeder Faser ihres Körpers ihre Musik und hat jeden Erfolg verdient, den sie sich hart erarbeitet hat. Kürzlich erst hat sie ihren 40. American Music Award abgeräumt. Ein neuer Rekord. Dazu stand die Sängerin und Songwriterin aus Pennsylvania als erster Mensch überhaupt mit den Songs aus ihrem aktuellen Album Midnights auf den ersten zehn Plätzen der US-Single-Charts. Wie lässt sich das Phänomen Taylor Swift erklären? Vielleicht mit diesen drei elementaren Eigenschaften: Talent, Ehrgeiz und Intelligenz. Punk 1: Talent Sie ist unheimlich musikalisch, hat ein untrügliches Gespür für Melodien, für Song-Strukturen und auch für Texte. Sie spielt Gitarre, Banjo, Ukulele und Klavier und hat schließlich auch nicht umsonst schon mit 14 ihren ersten Plattenvertrag bekommen. Sie kann Country genauso wie lupenreinen Pop, Alternative oder Folk. Musikalische Grenzen kennt sie kaum. Punkt 2: Ehrgeiz Taylor Swift ist ein absolutes Arbeitstier mit einem Hang zur Perfektion. Jüngstes Beispiel: der Streit mit ihrem Ex-Manager Scooter Brown, der sie um den Besitz der Master-Bänder ihrer ersten sechs Alben gebracht hatte. Andere hätten da vielleicht aufgegeben. Was macht Taylor Swift? Sie nimmt einfach nach und nach alle sechs Alben noch mal neu auf, sodass sie danach wieder im Besitz ihrer eigenen Songs ist und nennt diese Alben zum Beispiel Red (Taylor’s Version). Punkt 3: Taylor Swift ist sehr schlau Als Musikerin holt sie sich nur die besten in ihr Team, ist unter anderem mit Ed Sheeran oder Produzent Jack Antonoff befreundet und als Geschäftsfrau trifft sie sehr kluge Entscheidungen, nimmt ihre Fans mit und nimmt sie auch ernst, egal ob über ihre Social-Media-Kanäle oder bei ihren Konzerten. Fehlt noch ein Herz für die sozial Schwächeren. Hat sie auch. Am Ende noch ein kurzer Blick auf ihre bisherigen Karrierezahlen: 200 Millionen verkaufte Tonträger, 11 Grammys und 84 Einträge im Guinness Buch der Rekorde, dazu Titel wie Künstlerin oder Frau des Jahrzehnts. Man übertreibt wohl kaum, wenn man behauptet, dass sie in den letzten zehn Jahren zusammen mit Beyoncé die wichtigste Frau weltweit im Popbusiness gewesen ist. Und ja: Sie wird das auch noch lange bleiben.

Der Live-Künstler des Jahres 2022: Ed Sheeran

Ed Sheeran ist der Größte Eds Rekorde Mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben zwischen 2017 und 2019 die 239 Konzerte seiner letzten Welt-Tournee Divide gesehen. Damit spielte er die größte Summe ein, die jemals für eine Konzerttournee erwirtschaftet wurde: 754 Millionen Euro. Das bisher größte Konzert der jetzigen Mathematics-Tour gab er am 28. Mai in Cardiff. 75.000 Fans feierten Ed Sheeran im dortigen Principality Stadion. Bei seinem ersten Besuch in Cardiff wollten ihn vor 11 Jahren in einem Studentenwohnheim nur 20 Leute sehen. Eds Bühne Wahrscheinlich hat er die 360-Grad-Tour von U2 gesehen, denn dieses Mal tritt Ed Sheeran auf einer sich drehenden Bühne in der Mitte des Stadions auf. Über ihm kreist ein riesiger Zylinder, auf dessen Screens man ihn von überall her gut bewundern kann. Von der Bühne führen außerdem gleich vier Stege in den Innenraum. Gigantischer geht es kaum! Eds neue Band Bisher war klar: Er braucht keine Band. Nur seine Gitarre, zwei Mikros, diverse Loop-Pedals und ein Mini-Keyboard. Jetzt ist klar: Ed Sheeran braucht zwar immer noch keine Band, er leistet sich aber trotzdem eine. Zwei Gitarren, Bass, Keyboards, Schlagzeug, das sorgt für Abwechslung und einen dichteren Sound bei Hits wie Galway Girl, Overpass Graffiti oder Blow. Aber keine Sorge, Fan-Favourites wie The A Team, Photograph oder Perfect spielt Ed nach wie vor alleine mit seiner kleinen Gitarre auf der sehr großen Bühne im noch größeren Stadion. Shape Of You muss sein Den Plagiatsprozess hat Ed Sheeran im April gewonnen. Bei seinem Überhit Shape Of You hat er laut Richterspruch nicht von Sami Chokris Oh Why (2015) abgeschrieben. Der Richter fand zwischen beiden Songs signifikante Unterschiede. Sheerans Statement zur überstandenen Anschuldigung: „ Es gibt nur eine bestimmte Menge an Noten und sehr wenige Akkorde, die in der Popmusik verwendet werden, und Zufälle sind vorprogrammiert, wenn 60.000 Songs pro Tag auf Spotify veröffentlicht werden. Das sind 22 Millionen Songs pro Jahr und es gibt nur zwölf Noten, die verfügbar sind. “ Stand 9. Juni war Shape Of You mit 3,15 Milliarden Aufrufen laut Statista der meistgestreamte Song auf Spotify. Bei Youtube wurde das Video (Stand 4. Juli) sogar 5,7 Milliarden Mal gestreamt (steht dort aber nur auf Platz vier). Jetzt, wo das Lied, das von gar nicht so unschuldiger Liebe handelt, wieder „unschuldig“ ist, freut man sich umso mehr darauf. Was spielt Ed Sheeran noch? Beim letzten UK-Konzert im Wembley Stadion am 1. Juli stellte der Musiker wie auf allen UK-Konzerten der laufenden Tour das aktuelle =-Album (2021) mit sechs Songs in den Mittelpunkt, wobei die Ballade Afterglow (2020) von Statistikern dem Album zugeschlagen wird, ohne tatsächlich darauf enthalten zu sein. Relativ stark ist das zweite Album x von 2014 vertreten (fünf Songs) und nur vier Stücke stammten von Sheerans Megaseller ÷ (2017). Das erste Album + (2011) wurde mit drei Songs zitiert, zwei weitere stammten vom Hip-Hop-lastigen Zwischenwerk No. 6 Collaboration Project, mit dem Sheeran 2019 vor allem seine musikalischen Wurzeln pflegte. Ein Schmankerl bei den Auftritten in der Heimat: Die wunderschöne Akustikballade Love Yourself, die Sheeran 2015 für Justin Bieber geschrieben hatte. Die Setlisten der Abende in Großbritannien variierten übrigens nur geringfügig.

Zwei der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Punk-Bands haben 2022 ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Zuerst Campino und seine Toten Hosen. Sie haben ein Best-Of-Album mit neuen und umgetexteten Songs veröffentlicht und waren auf Jubiläums-Tournee.

SWR3-Interview-Special mit Campino

Fans von den Ärzten konnten sich zum Jubiläum der besten Band der Welt über große Live-Open-Air-Shows der Band freuen, außerdem wurde Bela, Farin und Rod bei ihrer Berlin-Tour mit dem Mikrofon begleitet. Herausgekommen ist der Podast: Diese eine Liebe – 40 Jahre die Ärzte.

Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins, Christine McVie von Fleetwood Mac, Singer-Songwriter Hugo Helmig, Meat Loaf, Sängerin Irene Cara, Rapper Coolio oder Depeche-Mode-Keyboarder Fletch. 2022 sind einige große Popstars und Künstlerinnen und Künstler gestorben, an die wir hier erinnern.

Andy Fletcher von Depeche Mode: Daran ist der Keyboarder gestorben

Irene Cara ist tot: Trauer um „Flashdance“-Sängerin

Warum US-Rapstar Coolio mal in Böblingen vor Gericht stand

Todesursache: Meat Loaf an Corona gestorben?

SWR3 unplugged: Hugo Helmig „Please Don't Lie“

Jubiläum feierte 2022 auch Superstar Robbie Williams. 25 Jahre – so lange dauert seine extrem erfolgreiche Solo-Karriere jetzt schon. Dafür hat er seine größten Hits neu mit Orchester aufgenommen und ein Best-Of-Album veröffentlicht. Bei einem ganz besonderen Orchester-Konzert in der Royal Albert Hall in London konnten zwei SWR3-Fans exklusiv dabei sein.

Bei den Grammys, dem wichtigsten Musikpreis der Welt, hieß der große Gewinner in diesem Jahr Jon Batiste. Der R&B-Musiker, der vor allem in den USA bekannt ist, gewann fünf Preise. Die große Gewinnerin war Olivia Rodrigo mit drei Auszeichnungen. Die Grammys 2022 waren außerdem politisch: mit einem Auftritt von Ukraines Präsident Selenskyj.

Bei dem wichtigen britischen Musikpreis Brit Awards räumte Adele dank ihres Comeback-Albums 30 ab. Außerdem wurden Ex-New-Pop-Star Sam Fender und die Newcomerin Holly Humberstone ausgezeichnet.

Tom Odells zehn Jahre alter Song wurde 2022 gleich zweimal zum erneuten Hit. Das erste Mal als Mutmacher und Zeichen des Widerstandes für die Menschen in der Ukraine, die Videos aus ihrem Heimatland in den sozialen Netzwerken mit dem Song unterlegen. Was das für Tom Odell bedeutet, hat er auf der Bühne beim SWR3 New Pop Festival erzählt. Das zweite Mal als Unterstützung für die Protestierenden im Iran. Hier könnt ihr die ganze Geschichte lesen: